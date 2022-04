Shanghai: Gronauer war 28 Tage in Hotelzimmer-Quarantäne

Strenge Coronaregeln in China

Gronau/Shanghai

Der gebürtige Gronauer Sebastian Kleine hat durchaus Erfahrungen mit Auslandseinsätzen. Doch was er jetzt in Shanghai erleben musste, war auch für ihn alles andere als „business as usual“. Inklusive der Frage, wie er wieder nach Hause kommen sollte.

Von Angelika Hoof