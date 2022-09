29 neue E-Ladesäulen in 2023

Gronau will ein Zeichen setzen. Ein Zeichen pro Elektromobilität, aber auch als Mittelzentrum mit guter Infrastruktur: Im kommenden Jahr soll die Zahl der E-Ladesäulen nahezu vervierfacht werden. Dafür arbeiten Stadtwerke und Stadtverwaltung Hand in Hand.

2020 hatten die Stadtwerke unter anderem an der Hauptstelle der Volksbank Gronau-Ahaus eine Ladesäule in Betrieb genommen. Im kommenden Jahr folgen eine ganze Armada neuer Stromtankstellen, die die Nachfrage dann zunächst sogar übersteigen werden.

Der Bedarf ist – noch – nicht in gleichem Maße gegeben, doch Stadt und Stadtwerke betrachten es als eine Investition in die Zukunft und einen Beitrag zur Förderung der E-Mobilität in Gronau: 29 öffentliche Ladesäulen wollen die beiden Vertragspartner im kommenden Jahr im Stadtgebiet, vornehmlich nahe der beiden Innenstädte, errichten. Gegenüber dem Status quo ist das fast eine Vervierfachung. Matthias Bogenstahl, Centerleiter Infrastruktur-Management beim Energieversorger, stellte Details des Vorhabens gemeinsam mit dem neuen Geschäftsführer Herbert Daldrup am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss vor.