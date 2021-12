2G-Bändchen für den Einzelhandel

In der Vorweihnachtszeit ist in den Geschäften traditionell viel los. Nun bringen die Kontrollen der 2G-Regel zusätzlichen Aufwand für Händler und Kunden mit sich. Doch Stadtmarketing und Cityring haben sich etwas überlegt, um gegenzusteuern.

Ein Bändchen ermöglicht es den Kunden, einfacher in einige Geschäfte zu kommen.

Die neuen Coronaregeln sorgen im Weihnachtsgeschäft für zusätzlichen Trubel. Das Stadtmarketing und der Cityring Gronau bieten deshalb ab Samstag (11. Dezember) Bändchen an – um das Einkaufen vor Ort einfacher zu gestalten.

In einigen Geschäften bekommen Kunden gegen Vorlage des 2G-Nachweises und Personalausweises ein Bändchen, das mit dem tagesaktuellen Datum versehen wird. „So kann der Kunde im nächsten Geschäft nur das Band am Arm vorzeigen und muss nicht erneut seinen Personalausweis und den 2G-Nachweis rauskramen“, machen Ulrike Damer und Frank Schulte vom Cityring deutlich.

In folgenden Geschäften bekommen Kunden aktuell ein Bändchen: Dreier Moden, Moda In, Lui & Lei, Schuhhaus Schulte, Lena Parfümerie, Touristinfo Gronau und Herba Elektronik. „Leider machen noch nicht alle Geschäfte bei der Aktion mit. Weitere Geschäfte, die mitmachen und/oder auch Bändchen verteilen möchten – auch im Außenbereich von Gronau – können sich gern melden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmarketings.