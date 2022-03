3000 Symbole für den Frieden

Muss man dem Krieg in der Ukraine tatenlos und ohnmächtig zusehen? Nein, man kann etwas tun. Am Driland-Kolleg in Gronau entstand die Idee für eine Aktion mit mehr als Symbolcharakter.

Aktion an Gronauer Schulen – Bäckerei Hollekamp stellt Friedenstauben aus Hefeteig her

Für die Belegschaft der Bäckerei Hollekamp war es eine Nachtschicht der besonderen Art: Über 3000 mal wurde aus Hefeteig die Form einer Friedenstaube ausgestochen, gebacken, gebuttert, mit Rosinen versehen und und gezuckert. Am Donnerstagmorgen war die Arbeitgeschafft, und das Backwerk in Dutzenden Kartons verpackt und zum Abholen bereit. Vertreterinnen und Vertreter von Gronauer und Eper Schulen holten sie ab. Die Tauben werden verkauft und der Reinerlös geht an die Aktion Lichtblicke, die das Geld für Menschen aus und in der Ukraine einsetzen wird.