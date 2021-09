40 Jahre „Wahnsinnskegler“

Fast auf den Tag genau – am 4. Mai 1980 – ließen sie auf der Kegelbahn bei Welmes in Epe zum ersten Mal die Kugel rollen. Jetzt können „Die Wahnsinnskegler“ den 40. Geburtstag feiern, auch wenn das Jubiläumsjahr wegen der Corona-Pandemie für normale Feiern wenig Raum bietet. Zudem hat der Club im Jubiläumsjahr eines seiner Mitglieder verloren.

Seit vielen Jahrzehnten sind die Kegler inzwischen auf der Kegelbahn des Hotel-Restaurants Bügener Zuhause, wie Präsident Wolfgang Brockhues berichtet. Auf viele gemeinsame Touren, die alle fünf Jahre stattfinden, können die Clubmitglieder zum Jubiläum zurückblicken. Kreuzfahrten – die erste zum 20. Geburtstag im Jahr 2000, Reisen nach Ägypten und in die Türkei standen auf dem Programm, aber auch kleinere Touren, etwa ans Ijsselmeer nach Holland. „Wir sind ziemlich schiffsaffin“, beschreibt Mitglied Gerd Ebbert, dass es die Kegler bei den Touren immer wieder aufs Wasser zieht. Aktuell war im Jubiläumsjahr eine Reise nach Kroatien geplant, wo mit einem Schiff die Inselwelt erkundet werden sollte. „Doch die mussten wir wegen Corona canceln“, sagt Wolfgang Brockhues. Und so hoffen sie darauf, dass zumindest die gemeinsam mit den Frauen und Partnerinnen geplante Jubiläumsfeier im Herbst wie geplant stattfinden kann. „Die hatten wir glücklicherweise von Beginn an für den 3. Oktober terminiert“, so der Präsident. Übrigens: Natürlich nahm der Club in den Jahrzehnten seines Bestehens auch an den örtlichen Kegelmeisterschaften teil. Der Triumph, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, blieb den Wahnsinnskeglern aber bisher verwehrt. Brockhues: „Wir sind das Leverkusen der Gronauer Kegler – immer vorne mit dabei, aber nie Erster.“

Immerhin haben sie aber einen Stadtmeister in ihren Reihen: Gerd Ebbert räumte zweimal den Titel als bester Einzelkegler ab. Trotzdem: „Wahnsinnskegler“ sind sie alle.