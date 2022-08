42 Jahre jung – und doch ein „alter Hase“

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke haben der Bestellung von Diplom-Ingenieur Herbert Daldrup zum neuen Geschäftsführer und Nachfolger von Dr. Wilhelm Drepper zugestimmt.

Der bisherige Prokurist und Centerleiter „Infrastruktur Technik und Service“ ist verheiratet und hat drei Töchter. Daldrup ist 48 Jahre jung, man darf ihn aber durchaus als „alten Hasen“ beim lokalen Energieversorger bezeichnen, das zeige sein Werdegang, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. Nach seinem Studium in der Versorgungs- und Entsorgungstechnik – Fachrichtung Kommunal- und Umwelttechnik an der FH Münster nahm Herbert Daldrup im Oktober 1998 seine erste Tätigkeit bei den Gronauer Stadtwerken als Assistent der Geschäftsleitung beim damaligen Geschäftsführer Hans Burgardt auf. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen in den Bereichen Versorgung und Abwasserwerk übernahm er im August 2006 die Leitung des gesamten technischen Bereichs der Stadtwerke Gronau und für das Abwasserwerk.

2015 erhielt er die Prokura. Seit 2016 ist er im Vorstand der Bürger-Energiegenossenschaft „Grogeno“, seit 2020 Geschäftsführer der „Grogeno Windkraft Lasterfeld GmbH“.