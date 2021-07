42-Jähriger am Bahnhof verhaftet

Wegen Diebstahls wurde ein 42-jähriger Mann aus St. Andreasberg gesucht, den Bundespolizisten am Mittwoch um 18 Uhr am Bahnhof in Gronau kontrollierten. Der Mann war mit dem Zug aus Enschede unterwegs nach Münster. Bei der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft in Braunschweig ihn mit einem Haftbefehl suchte. Da der 42-Jährige die fällige Geldstrafe in Höhe von 1035 Euro nicht bezahlen konnte, brachten ihn die Beamten zur Verbüßung der 69-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Lingen. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.