500 Bäume für mehr Nachhaltigkeit

Einen Damenspaten für den Bürgermeister? Da muss sich Rainer Doetkotte am Freitagmorgen doch so manchen Spruch anhören. Doch der Rathauschef nimmt‘s gelassen, gibt eine Antwort auf seine Art: Mit kräftigen Stichen in den doch ziemlich schweren Eper Boden hebt er routiniert ein Loch aus, in dem wenig später ein Stieleichen-Setzling von stattlicher Größe sein Zuhause findet. Wenngleich der Erste Bürger der Stadt kräftig mit anpackt – die Hauptrolle spielen an diesem Tag andere, nämlich Studierende des Driland-Kollegs, Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule und der Euregio-Gesamtschule Epe sowie zahlreiche Kinder des Familienzentrums „Zum Regenbogenland“ und weiterer DRK-Tageseinrichtungen in Gronau. Sie alle beteiligten sich an einer besonderen Baumpflanzaktion, bei der 500 Setzlinge von Stieleiche über Rotbuche bis zur Eberesche in eine Wiese nahe der B54 gesetzt werden.

