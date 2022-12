Besondere Aktion im St.-Antonius-Hospital

Gronau

Einmal im Jahr verwandeln sich die Flure im obersten Stockwerk der ehemaligen Wilhelmschule in Gronau in ein großes Geschenkemeer. 24 mal 24, also 576, Präsente stapeln sich dort und warten darauf, sortiert zu werden. 24 – das ist in der Vorweihnachtszeit doch eine allzu bekannte Zahl, oder?