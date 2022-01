59 km/h zu schnell

Ein Autofahrer war mit 129 km/h auf dem Amtsvennweg unterwegs, als er jetzt von der Polizei geblitzt wurde. Das dürfte teuer werden, denn an der Stelle gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Insgesamt führte der Verkehrsdienst der Polizei im Kreis Borken zwischen dem 5. und 21. Januar an 30 Messstellen auf den Straßen im Kreisgebiet Kontrollen durch. Rund zehn Prozent der 10 376 gemessenen Fahrzeuge war zu schnell. 242 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet, 769 Verwarngelder wurden fällig, acht Fahrzeugführer – darunter der in Gronau gemessene – müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.