59,3 Prozent der Autos ohne Mängel

Der TÜV-Nord hat seine Statistik für die Station in Gronau vorgestellt. Die Verantwortlichen sind im Großen und Ganzen zufrieden – auch wenn es „Totalausfälle“ gab.

Insgesamt 59,3 Prozent aller Autos, die im vergangenen Jahr an der TÜV-Nord-Station in Gronau von den Sachverständigen vor Ort auf Herz und Handbremse gecheckt wurden, hatten überhaupt keine Mängel. Das ist ein durchaus erfreuliches Ergebnis, heißt es in einer Mitteilung des TÜV. Zusätzlich fanden die Sachverständigen bei 13,7 Prozent nur geringe Mängel, sodass 73,0 Prozent sofort eine TÜV-Plakette mit zwei Jahren Gültigkeit bekamen.

Bedenkenswert ist aber auch die andere Seite der (TÜV-)Plakette: Bei immerhin 26,9 Prozent der Fahrzeuge wurden erhebliche und gefährliche Mängel festgestellt. Sie mussten umgehend repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Als völlig verkehrsunsicher wurden zwei Autos eingestuft. Das ist zusammengefasst das Ergebnis der HU-Statistik vor Ort, die jetzt vom TÜV Nord veröffentlicht wurde.

Der durchschnittlich geprüfte Pkw war 11,3 Jahre alt

Zwei weitere Zahlen daraus: Der durchschnittliche Pkw, der hier geprüft wurde, war 11,3 Jahre alt und hatte mehr als 141 000 Kilometer auf dem Zähler.

TÜV-Nord-weit sinkt die Zahl der Fahrzeuge mit erheblichen Mängeln. Der insgesamt positive Trend ist in den Augen der TÜV-Sachverständigen Beleg für die Wirksamkeit der unabhängigen und neutralen Hauptuntersuchung. „Dadurch werden die Autofahrer aufgefordert, sich um den guten technischen Zustand ihres Fahrzeugs zu kümmern – zum Nutzen für die Sicherheit auf unseren Straßen.“