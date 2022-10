62-Jähriger zu Gefängnisstrafe verurteilt

Zu einer Gefängnisstrafe in Höhe von zwei Jahren und zehn Monaten wurde ein 62-jähriger Mann aus Gronau verurteilt: Insgesamt wurden auf seinem Handy mehr als 1800 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt entdeckt.

Vor dem Schöffengericht in Ahaus musste sich ein 62-jähriger Mann aus Gronau verantworten.

Eine Bewährungs- oder gar Geldstrafe saß im Fall des Angeklagten nicht mehr drin – zumal er in der Sache einschlägig vorbestraft und die Vergehen noch innerhalb der Bewährungszeit begangen hatte: Wegen Besitzes und Verbreitens von Bild- und Videodateien mit kinderpornografischen Inhalten hat das Schöffengericht Ahaus am Dienstag einen 62-jährigen Gronauer zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.