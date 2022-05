Die St.-Josefkirche ist 70 Jahre alt. Die Marienkapelle steht seit nunmehr (gut) 30 Jahren an der Kaiserstiege. Zwei Jubiläen, welche die St.-Antonius-Gemeinde am Sonntag feiern möchte. Wenn Sie mitfeiern möchten, sollten Sie schon mal Ihr Fahrrad schmücken.

In der Marienkapelle an der Kaiserstiege und in der Josefkirche wird am Sonntag ein Gottesdienst gefeiert. Zwischendurch fahren alle Teilnehmer in einer Fahrradprozession von einem Ort zum anderen.

Gleich zwei Jubiläen feiert die St.-Antonius-Gemeinde am Sonntag. Schon 1924 kaufte der damalige Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde vom Seilereifabrikanten Max Thies ein Grundstück an der Kaiserstiege zum zukünftigen Bau einer Kirche.

Dem damaligen Kaplan Hubert Vietmeier wurde die Seelsorge für den Stadtosten, den Bezirk Eilermark übertragen. 1940 sollte der Grundstein für eine neue Kirche gelegt werden, was aber durch den zweiten Weltkrieg verhindert wurde.

Viele Jahre sollten folgen, bis endlich am 15. April 1951 der Grundstein für die Pfarrkirche St. Josef gelegt werden konnte. Im August 1951 wurde das sogenannte Pfarrrektorat St. Josef zur eigenständigen Pfarrei erhoben. Somit war klar: wir bauen an einer Pfarrkirche. Am 4. Mai 1952, also vor 70 Jahren, nahm der damalige Weihbischof Heinrich Baaken die Weihe der Kirche vor. Das will die Pfarrgemeinde St. Antonius feiern.

Andachtsstätte

Und noch ein weiteres Jubiläum gilt es zu feiern: Nachdem 1987 die Stadt Gronau den Bau einer Marienkapelle auf dem Grundstück an der Ecke Kaisersteige/Lerchenweg genehmigt hatte, konnte am 16. September 1989 der Grundstein gelegt werden. Am 2. Juni 1990 konnte die Marienkapelle eingeweiht werden.

Pfarrer Barlage, der sich sehr für den Bau dieser Andachtsstätte einsetzte und auf ein großes, ehrenamtliches Engagement seiner Gemeindemitglieder bauen konnte, nahm die Einweihung der Kapelle vor. Seither ist sie ein Ort des Gebets und des Gedenkens für viele Gronauerinnen und Gronauer.

70+30 macht 100: Dies gilt es zu feiern. Die durch Corona verzehrten zwei Jahre plus bei der Marienkapelle lässt die Kirchengemeinde bei der Rechnung einfach mal außen vor ...

Fahrradprozession

Am kommenden Sonntag (15. Mai) wird um 11 Uhr der erste Teil des Fests an der Marienkapelle an der Kaiserstiege gefeiert. Alle Gemeindemitglieder und Interessierte sind eingeladen, mit geschmückten Fahrrädern zu kommen. Nach dem Wortgottesdienst geht es in einer Fahrradprozession zur Kirche St. Josef, um dort die Messe fortzusetzen.

Auf diese Weise sollen beide Gebäude in das Fest mit einbezogen werden. Im Anschluss an den Festgottesdienst lädt der Pfarreirat zur Begegnung und zum Feiern auf dem Kirchplatz ein.

Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich gesorgt sein. Der Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Antonius findet an diesem Sonntag ausnahmsweise schon um 9.30 Uhr statt.