700 Wünsche werden erfüllt

Die Bereitschaft, sich für Menschen einzusetzen, die nicht auf Rosen gebettet sind, ist in Gronau und Epe nach wie vor riesengroß. Rund 700 Wunschzettel von Kindern und Jugendlichen sind in diesem Jahr bei der Wunschbaumaktion eingegangen. Doppelt so viel wie im vorigen Jahr. Würden all diese Wünsche erfüllt werden können?

Vertreterinnen und Vertreter der an der Wunschbaum-Aktion beteiligten Organisationen trafen sich am Donnerstag vor dem geschmückten Baum in der Volksbank-Niederlassung in Epe.

Doch der Optimismus, den Kathrin Bosch und Stephanie Klaas von der Gronauer Bürgerstiftung beim Start der Aktion an den Tag gelegt hatten, erwies sich als berechtigt. Die Zettel waren in Null komma nix von den Bäumen an den verschiedenen Standorten gezupft. Manchmal gleich büschelweise – zum Beispiel übernahmen Belegschaften örtlicher Unternehmen die Wunscherfüller-Funktion.

Noch am Mittwoch wurden schön verpackte Geschenke mit den daran befestigten Wunschzetteln zu den Sammelstellen gebracht. In den nächsten Tagen werden sie von Ehrenamtlichen zu den Empfängern geliefert. Partner der Bürgerstiftung bei der Aktion sind in diesem Jahr die Integrationsdienste der Stadt, das Jugendamt, das DRK-Familienzentrum, die Grundschulen, die Diakonie West sowie die Hummel/VSE.

Der Wert des jeweiligen Geschenks soll eigentlich 30 Euro nicht überschreiten. „Aber in einem Fall haben sich vier Kinder einer Familie gemeinsam einen Fernseher gewünscht“, berichtet Integrationsbeauftragter Ahmet Sezer. Und tatsächlich wurde auch dieser Wunsch erfüllt. „Ich habe zufällig gesehen, wie das Gerät zur Volksbank gebracht wurde“, erzählt Elke Rinke vom Stadtmarketing.

Damit nicht genug: Auch die Wunschbaum-Aktion für die Seniorinnen und Senioren war ein Erfolg, freute sich Stefanie Klaas über die große Solidarität der Menschen in Gronau und Epe. Dank ging an alle, die sich für die Aktion stark gemacht, sie unterstützt und Wünsche wahr gemacht hatten.