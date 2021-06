88 Betten in Doppelzimmern

Epe

Im Gewerbegebiet am Hauskamp wird eine große Baulücke geschlossen. In unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang soll ein Gebäude entstehen, in dem nicht nur ein Beherbergungsbetrieb, sondern auch eine Bäckerei und eine Wäscherei eine Bleibe finden werden.

Guido Kratzke