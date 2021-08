90 Prozent der Überweisungen online

Die Angebote per Telefon und online wurden deutlich ausgeweitet. Erstmals wurden mehr als 90 Prozent aller Überweisungen online von den Kunden übermittelt. Die Zahl der Kartenzahlungen stieg deutlich um 25 Prozent gegenüber 2019.

Selbst unverzinste Einlagen stellen ein Zuschussgeschäft für die Bank dar

Eine wichtige Bank-Kennzahl ist die Bilanzsumme, die von 3,4 Mrd. Euro um zehn Prozent auf knapp 3,7 Mrd. Euro und damit stärker als erwartet anstieg. Ausschlaggebend dafür war die hohe Nachfrage nach Krediten sowie nach sicheren Anlagemöglichkeiten. Mit rund 228 Mio. Euro wurde ein Rekordeinlagenzuwachs verzeichnet. Die Volksbank freut sich zwar über das Vertrauen der Kunden, doch stellen diese Gelder eine Herausforderung dar, da die Bank für die Überschussliquidität derzeit Minuszinsen von 0,5 Prozent zahlen muss. Selbst unverzinste Einlagen stellen somit ein Zuschussgeschäft dar.

Erfreulich sei der erneute Anstieg der Vermögensanlagen der Kunden in Aktien und in Investmentfonds. Mit 169 Mio. Euro übertrifft dieser den schon guten Vorjahreswert deutlich.

Anstieg des Bestandes an Kundenkrediten auf 3,0 Mrd. Euro

Die Volksbank hat ihre gewerblichen Kunden bei der Beantragung der staatlichen Liquiditätshilfen unterstützt. Mit einem Volumen von über 60 Mio. Euro haben die staatlich garantierten Corona-Darlehen zum Anstieg des Bestandes an Kundenkrediten auf 3,0 Mrd. Euro beigetragen. Weiterer wesentliche Treiber des Kreditwachstums war die Nachfrage nach Darlehen zur Finanzierung von Eigenheimen. Die Nachfrage nach gewerblichen Investitionsdarlehen lag jedoch unter dem Niveau des Vorjahres. Arbeitstäglich wurden ca. 3 Mio. Euro Darlehen (insgesamt 785 Mio. Euro) an Firmen- und Privatkunden neu zugesagt.

Insgesamt stieg das betreute Kundenvolumen auf 6,667 Mrd. Euro (plus elf Prozent).

Die Marge aus dem zinsabhängigen Geschäft ist im Geschäftsjahr 2020 weiter zurückgegangen. Die Auswirkungen der seit der Finanzkrise 2008/2009 anhaltenden Niedrigzinspolitik hinterlässt mehr und mehr Spuren in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Kreditinstitute. Die Volksbank Gronau-Ahaus konnte auch 2020 die gesunkenen Margen teilweise durch die Ausweitung des Geschäftsvolumens ausgleichen. Deutlich verbessert zeigt sich das Provisionsergebnis mit über 19 Mio. Euro.

Aufgrund der Corona-Pandemie durfte die Zentralbank der deutschen Genossenschaftsbanken, die DZ-Bank AG, 2020 nach einer Vorgabe der EZB keine Dividende an ihre Mitgliedsinstitute ausschütten. Dieser und weitere Punkte führten dazu, dass der Bilanzgewinn nach dem derzeitigen Stand 2020 mit 5,1 Mio. Euro nach rund 7 Mio. Euro im Vorjahr geringer ausfallen wird.

Die Volksbank Gronau-Ahaus ist für den weit überwiegenden Teil ihrer Mitglieder und Kunden die Hausbank. Die Kunden, die das Angebot und die Beratung der Bank mehrfach in Anspruch nehmen, erhalten einen Treuebonus. Für 2020 waren das insgesamt knapp 460 000 Euro.

Dividende 2020 soll um Bonus aufgestockt werden

Da die Vertreterversammlung nicht in gewohnter Form durchgeführt werden konnte, wurden zwei schriftliche Versammlungen auf den Weg gebracht, an denen rund 90 Prozent der Vertreterinnen und Vertreter teilnahmen. Es wurde unter anderem beschlossen, die Wahl bzw. Wiederwahl der Aufsichtsratsmitglieder bis zur nächsten Versammlung zu verschieben. Außerdem wurde entschieden, der Empfehlung der Bankenaufsicht zu folgen und auf die Auszahlung der Dividende zu verzichten, auch wenn aufgrund der guten Eigenkapitalbasis und Ertragskraft der Bank die Dividendenzahlung möglich gewesen wäre und von Vorstand und Aufsichtsrat der Bank ursprünglich auch vorgeschlagen wurde. Die Volksbank möchte die Dividende für das Jahr 2020 um einen Bonus für das Vorjahr aufstocken, wenn ihr dieses aufsichtsrechtlich erlaubt wird.

Die Volksbank engagierte sich auch im Immobiliensektor. So werden derzeit über Tochtergesellschaften an mehreren Standorten 65 Wohnungen errichtet, die teilweise vermietet und teilweise verkauft werden. An der Saarstraße in Epe wurden zudem 18 Grundstücke eines neues Baugebiets an junge Familien übergeben. Mithilfe der Volksbank Gronau-Ahaus Immobilien GmbH und der GN Münsterland Immobilien GmbH wurden zudem Immobilien im Wert von 68 Mio. Euro vermittelt.

329 Mitarbeiter

Der Vorstand der Volksbank Gronau-Ahaus ist stolz auf seine 329 Mitarbeiter (derselbe Stand wie 2019), die durch Einsatz und Motivation trotz vieler Einschränkungen und Maßnahmen dafür gesorgt haben, dass auf die Volksbank auch – oder gerade – in ungewissen Zeiten Verlass ist, so der Vorstand. Die Bank möchte sich personell weiter verstärken und die Zahl ihrer Mitarbeiter aufstocken. „Aufgrund des Wachstums der vergangenen sechs bis acht Jahre sind wir mit den personellen Ressourcen an Grenzen gekommen“, so Vorstandsvorsitzender Frank Overkamp im Gespräch mit den WN. Die persönliche Beratung sei eines der Erfolgsrezepte der Volksbank Gronau-Ahaus.

21 Personen wurden 2020 eingestellt, darunter elf Auszubildende. Außerdem wurden alle acht Auszubildenden, die ihre Prüfung abgelegt haben, übernommen. Sieben Mitarbeitende wurden zu Führungskräften befördert. 1070 Personen sind von Kunden zu Mitgliedern geworden. Die Bank weist am Jahresende 34 656 Mitglieder als Eigentümer aus.

Mit einem Spenden- und Sponsoringvolumen von 450 000 Euro förderte die Bank Vereine, Schulen, Kindergärten und viele weitere karitative, kirchliche und öffentliche Institutionen oder Organisationen.