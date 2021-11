Abbruch und Neubau

Nach einer langen Diskussion hat der Gronauer Rat am Mittwochabend einen Beschluss zur Zukunft der Overbergschule in Epe gefasst. Die Entscheidung fiel letztlich recht deutlich aus.

Es wird noch viel Wasser die Dinkel herunterfließen, bis die Bagger tatsächlich am Kottker Esch in Epe anrücken werden. Doch die Politik hat den Knoten durchgeschlagen: Der mit Schadstoffen belastete Altbau der Bernhard-Overberg-Grundschule in Epe wird abgebrochen. Das hat der Gronauer Rat am Mittwochabend nach langer Diskussion beschlossen. Letztendlich fiel die Entscheidung mit einer deutlichen Mehrheit von 30 Ja- gegen neun Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.