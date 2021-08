Abitur-Fahrplan 2020 für Gymnasium steht

Der Abiturfahrplan des Werner-von-Siemens-Gymnasiums für das Jahr 2020 steht jetzt fest:

Die schriftlichen Abiturprüfungen finden demnach in der Zeit vom 12. bis 25. Mai für das jeweils erste bis dritte Fach statt. Die Einzelübersicht der Fächer ist auf der Homepage der Schule zu finden. Die Anwesenheit der Schüler ist an den einzelnen Tagen ab 8.45 Uhr erforderlich, Beginn der Prüfungen ist jeweils um 9 Uhr.

Für Nachschreibetermine ist der Zeitraum vom 26. Mai bis zum 9. Juni vorgesehen. Die mündlichen Prüfungen im vierten Fach finden (ganztägig) am 27. und 28. Mai statt. Details dazu werden nach Angaben der Schule nach dem 11. Mai im Aushang veröffentlicht.

Auch für die weiteren Schritte zum Abitur ist danach der Fahrplan eng getaktet: Ab 14 Uhr werden am 10. Juni den Schülern die Prüfungsergebnisse bekannt gegeben. Am 12. Juni kann dann die Meldung zur Nachmeldung (erstes bis drittes Abiturfach) erfolgen. Diese Prüfungen finden dann am 16. Juni (und eventuell am 17. Juni) statt.

Für alle, die dann das Abitur in der Tasche haben, soll nach den aktuellen Planungen am 20. Juni (Samstag) die Entlassungsfeier von der Schule stattfinden.