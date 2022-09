Ahmad Mansour in der Aula des Driland-Kollegs

Ahmad Mansour referierte und diskutierte in der Aula des Driland-Kollegs über das Thema „Ehre“.

Wo Ahmad Mansour in der Öffentlichkeit auftaucht, sind Personenschützer und Polizei nicht weit. Der Diplom-Psychologe und Publizist mit schillerndem Lebenslauf plädiert für eine Reform des Islams, eine Reform, die im Sinne der Aufklärung auch Religionskritik akzeptiert. Und das kommt in manchen Kreisen strenggläubiger Muslime nicht gut an – mit Folgen für die Sicherheit des 46-Jährigen.