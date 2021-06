Ablehnung könnte auf Einspruch folgen

Gronau

Wer gemeint hat, mit der Verkaufsentscheidung im nichtöffentlichen Teil der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses in Gronau sei eine Entscheidung bezüglich der Errichtung einer neuen Gastronomie am Drilandsee gefallen, der sieht sich nun getäuscht. Im Rat könnte sich die Entscheidung noch mal in eine ganz andere Richtung drehen.