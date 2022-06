Absacker kommen per i-Robert

Er soll kein Personal ersetzen. Vielmehr soll er unterstützend tätig sein. Die Rede ist von einem Service-Roboter, den Robert Meyer bei Veranstaltungen in seinem Event-Center einsetzt. Und die Gäste zeigen sich begeistert.

Mit großen Kulleraugen scheint der Service-Roboter die Gäste anzusehen. Streichen sie ihm über die angedeuteten Öhrchen, so gibt er ein Geräusch von sich, das an das Schnurren einer Katze erinnert.

Sie wuseln immer öfter um uns herum: Durchs Wohnzimmer saust ein Saugroboter und sorgt dafür, dass Plätzchenkrümel und Hundehaare aufgesammelt werden, den Rasen hält der Mähroboter exakt auf der eingestellten Höhe und sorgt durch seinen feinen Grasschnitt gleich noch für einen Düngeeffekt und in der Küche zieht der Wischroboter seine Bahnen und sorgt dafür, dass auch vor der Spülmaschine der Boden blitzeblank glänzt. Was sich im Haushalt bereits etabliert hat, sorgt jetzt auch in der Gastronomie für Arbeitserleichterung.