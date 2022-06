Ade, Kulturstrolche

Kulturprojekt an Martin-Luther-Schule endet

Ein buntes Bild auf dem Schulhof bot die Abschiedsfeier von den Kulturstrolchen an der Martin-Luther-Schule.

Das Projekt „Kulturstrolche“ begann vor genau drei Jahren an der Martin-Luther-Schule. Am Dienstag wurde an der Grundschule Abschied gefeiert.

Auf der Feier gab es mehrer Tanzaufführungen. Auch haben die Künstler ein Zeugnis von den Kindern für ihre Leistungen der letzten drei Jahre erhalten. Zum Ende der Feier waren alle auf einen Museumsgang eingeladen. Hier wurden weitere Ergebnisse der Kulturstrolche präsentiert. Auf dem Schulhof waren Spiele aufgebaut, die auch zwischendurch gespielt werden durften – und es gab Eis für alle Kinder.

Kulturerfahrung keine Selbstverständlichkeit mehr

Warum sich die Schule gerade für dieses Projekt entschieden hat? Die Antwort war, dass es für viele Kinder nicht mehr selbstverständlich ist, gemeinsam mit ihren Eltern das Theater, ein Museum oder ein Konzert zu besuchen. Mithilfe dieses Projektes sollte den Kindern dieser Zugang möglich gemacht werden. Es sollte eine Begegnung zwischen Kunst und Künstlern und den Kinder geschaffen werden.

Natürlich kam es zwischendurch immer wieder zu einem Austausch. Die einzelnen Gruppen haben sich gegenseitig die Ergebnisse der Workshops präsentiert. Neugierig wurden die fertigen Kunstwerke und Tanzeinlagen bestaunt, heißt es in einer Mitteilung aus der Schule.

Fahrradschläuche zerschnitten

Beim Künstler Josef Lenz wurden unter anderem Fahrradschläuche zerschnitten, gebohrt, gehämmert und mit der Heißklebepistole geklebt. Der Kreativität jedes Einzelnen waren keine Grenzen gesetzt. Bei der Malerin Barbara Sendker wurden unter anderem bunte Leinwände bemalt, eigene Stammbäume gestaltet und unterschiedliche Skulpturen angefertigt. Besonders beliebt bei den Kindern ist der gefertigte Kuschelsessel. Die Ergebnisse drücken aus, was in den Kindern steckt, was sie denken und fühlen.

Bei der Choreografin Angelika Buß-Engemann steht Bewegungsfreude an erster Stelle: Unter anderem wurde bei ihr in den Workshops laute Musik gehört, ganz vielfältige Tanzstile einstudiert und auch Tänze vor Publikum aufgeführt.

Künstlerische Potenziale gewachsen

Die Corona-Pandemie hat das Projekt hin und wieder gezwungen, eine Pause einzulegen oder den Einsatz umzuplanen. Doch gemeinsam konnte immer eine Lösung gefunden werden.

Großen Dank verdient das Kulturbüro (von dem Sabine Thünenkötter an der Abschiedsfeiert teilnahm) und die Bürgerstiftung (anwesend waren Beate Sundermann und Stefanie Klaas). Sie haben der Martin-Luther-Schule in den letzten drei Jahren die Begegnung mit Kunst und Künstlern möglich gemacht. Durch das Kreativsein der Kinder mit den Künstlern sind diese in ihren künstlerischen Potenzialen enorm gewachsen. „Im Namen der Kinder der Martin-Luther-Schule sagen wir: Herzlichen dank dafür“, schreibt Schulleiterin Elisabeth Aktan.