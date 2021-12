„Aggressiver Eindruck“

Die Kündigung des Mietvertrages war ausgesprochen und eine Räumungsklage der Eigentümerin bei Gericht eingereicht. Dann brannte die Wohnung im Mai aus und das Mietshaus in der Fußgängerzone wurde schwer beschädigt. Der Bewohner (37), der das Feuer verursacht haben soll, ist Beschuldigter in einem Sicherungsverfahren am Landgericht Münster. Es wird geklärt, ob der Mann gefährlich für die Allgemeinheit ist und ob er dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden soll.

In der Nacht zum 1. Mai brannte das Wohn- und Geschäftshaus in der Gronauer Innenstadt.

Am Montag berichteten Zeugen, wie sie die besondere Lebenssituation des an einer paranoiden Schizophrenie erkrankten Mannes vor dem Brand wahrgenommen haben. Häufig soll der 37-Jährige in der Innenstadt Passanten beleidigt haben. „Er machte dabei einen aggressiven Eindruck. Er ist die Leute verbal angegangen, nicht körperlich“, erklärte ein 38 Jahre alter Mitmieter des Hauses an der Enscheder Straße. So habe er sie zum Beispiel mit gröbsten Schimpfworten angesprochen und gesagt: „Gott wird über euch alle richten.“