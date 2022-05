Alkohol im Straßenverkehr

Ein 46-jähriger Autofahrer aus Gronau hat am Samstag gegen 10.55 Uhr am Kreisverkehr Losserstraße/Steinstraße den Wagen einer 36-jährigen Autofahrerin aus Gronau angefahren. Die 36-Jährige hatte den in Schlangenlinien fahrenden Gronauer zuvor bemerkt und vor dem Kreisverkehr gewartet, um einen Unfall zu vermeiden. Der Gronauer lenkte jedoch beim Vorbeifahren sein Fahrzeug gegen den Wagen der Frau. Nach dem Zusammenstoß setzte er seine Fahrt fort. Auf der Annastraße konnte die Gronauerin zusammen mit weiteren Verkehrsteilnehmern das Fahrzeug des 46-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festsetzen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung: Er zeigte einen Wert von 2,38 Promille an. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt bestimmen zu können. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.