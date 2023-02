Im Gronauer Stadtpark ist am Freitag eine kleine Allee eingeweiht worden. Das Datum war mit Bedacht gewählt worden.

Gedenken an den Beginn des Kriegs gegen die Ukraine

Ja, die Redebeiträge fassten die Gefühlslage der Menschen aus der Ukraine gut zusammen. Doch mehr noch als Worte vermittelte die Melodie des ukrainischen Lieds die Stimmung, die bei den nach Gronau geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern derzeit vorherrscht. Galina Ponomarenko sang von ihrem Heimatland, von der Trauer um die Toten des Krieges. Eine musikalische Huldigung an die Ukraine. Während des Liedvortrags schienen die Gedanken der nach Gronau geflüchteten Menschen vorübergehend weit weg zu sein. Nicht im Gronauer Stadtpark, wo am Freitag, dem Jahrestag des Überfalls von Putins Truppen auf die Ukraine, die „Allee des Friedens und der Freiheit“ eingesegnet wurde.

„Seit dem 24. Februar 2022 ist unsere Welt eine andere“, sagte Bürgermeister Rainer Doetkotte. Unser Glaube an den Frieden in Europa wurde zutiefst erschüttert. (...) Die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg, das Leid unzähliger Kinder, Frauen und Männer führen uns vor Augen, welch hohe Güter Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit sind.“ Gleichzeitig habe der Krieg eine große Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Dafür dankte der Bürgermeister.

Die Anwesenden hielten sich an den Händen und bildeten entlang der neuen Allee eine Menschenkette. Foto: Martin Borck

Die zwölf neuen Bäume am Sportplatz im Park wurden auf Initiative des Deutsch-Osteuropäischen Integrationsvereins gepflanzt, in enger Abstimmung mit der Stadt und nach dem entsprechenden politischem Votum.

„Der Himmel weint“, sagte Natalie Schiemann, Vorsitzende des DOIV, angesichts des einsetzenden Regens. Sie betonte, dass die Allee Dankbarkeit der Menschen aus der Ukraine gegenüber der Gronauer Bevölkerung für die Unterstützung ausdrücken solle. Die Ukrainerinnen und Ukrainer haben Geld für die Bäume gesammelt und Sponsoren gesucht. Die Allee soll ein Ort des Rückzug und der Besinnung sein, „ein Ort, der uns daran erinnert, wer wir sind, was wir erreicht haben und was wir noch erreichen können.“

„Durch den Krieg ist uns allen noch klarer geworden, wie wichtig der Frieden ist. Niemand und nichts kann Krieg, Tod und Trauer von Menschen rechtfertigen. Das gilt für alle Länder gleichermaßen“, sagte Natalie Schiemann. Auch Andrei Baloh vom DOIV richtete einige Worte an seine Landsleute.

Pfarrer Vehlken und Prädikant Ludewig segneten die Allee ein. Schülerinnen und Schüler der Realschule trugen ein Friedens-Gedicht von Josef Reding vor. An den Bäumen der neuen Allee wurden Blumen niedergelegt, bevor sich die Anwesenden zu einer langen Menschenkette formierten. Danach sprach der ukrainisch-orthodoxe Pfarrer Arkadii Gebete – währenddessen war die Sonne aus den Wolken hervorgekommen.