Alleinunfall auf der B 54

Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Auto, das aus Richtung Enschede in Richtung Steinfurt unterwegs war, nach links von der Straße abgekommen. Durch einen internistischen Notfall hatte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet über die Gegenfahrbahn in den angrenzenden Straßengraben, so die Feuerwehr.

Der Fahrer war in seinem Fahrzeug nicht eingeklemmt und konnte patientenschonend zunächst in den Rettungswagen und dann ins Krankenhaus transportiert werden. Zahlreiche Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge sicherten die Unfallstelle. Aufgrund der Dunkelheit wurde die Einsatzstelle durch zahlreiche Verkehrsleitkegel und Blitzleuchten abgesichert. Die Fahrbahn der B 54 in Richtung Enschede war während des Feuerwehreinsatzes und der Bergung des Fahrzeuges zwischenzeitlich gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet, so die Polizei. Nach der Unfallaufnahme wurden die Verkehrssperrungen aufgehoben.