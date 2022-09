Alles andere als „normale Zeiten“

Im Herbst geht es nach der Sommerpause eigentlich mit Kulturveranstaltungen wieder richtig los. Doch in diesem Herbst ist das offenbar anders. Die Menschen nehmen das Angebot nur zurückhaltend an. Das liegt auch an den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie.

Schon seit gut sechs Jahren organisiert Oliver Thom Mixed-Comedy-Shows in der Region. In der Latüchte in Epe gastierte der Steinfurter schon zwei Dutzend Mal mit diversen Künstlern – stets vor gut gefülltem Haus und einem fest etablierten Stammpublikum. Am heutigen Freitag sollte in der Traditionsgaststätte eigentlich eine Neuauflage der Show über die Bühne gehen. Eigentlich. Denn am Montag hat der Organisator in Absprache mit Wirtepaar Gabi und Stephan Gründken die Reißleine gezogen. „Der Vorverkauf ist einfach zu schlecht gelaufen, wir mussten die Veranstaltung absagen“, sagt Thom im WN-Gespräch. Auch eine kurzfristig intensivierte Werbung für den Abend hätte daran nichts mehr ändern können.