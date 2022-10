Alles unter einem Dach

Gronau

Einfach nur das „Ja-Wort“ geben – das reicht vielen nicht aus. Die Hochzeit soll bei ihnen der schönste Tag im Leben werden. Und was an einem solchen Tag alles möglich ist und im Vorfeld bedacht werden sollte, das wurde am Sonntag Interessierten in der Bürgerhalle gezeigt.

Von Angelika Hoof