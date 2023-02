Almering betont Raumbedarf

Ob die Euregio-Geschäftsstelle künftig in einen kompletten Neubau zieht oder das Gebäude der ehemaligen Gaststätte Verspohl saniert und in die Planungen einbezogen wird, das ist für den Geschäftsführer der Euregio zweitrangig. Wichtig ist Christoph Almering der Raumbedarf, der zusammen mit den Mitarbeitern erarbeitet wurde. Und der könnte geringer sein als heute.

Schon vor vielen Jahren wurde eine Sanierungsbedarf von 900 000 Euro am Euregio-Gebäude kalkuliert.

Mit Interesse verfolgt Christoph Almering die Diskussion der vergangenen Tage rund um das Euregio-Quartier. Aber er bleibt, auch wenn es um die Zukunft der Geschäftsstelle geht, entspannt. „Uns geht es in erster Line um den Raumbedarf“, spricht der Euregio-Geschäftsführer auch für sein Team, mit dem er kurz vor der niederländischen Grenze in einem Mitte der 1980er-Jahre in Betrieb genommenen Verwaltungsgebäude grenzüberschreitend für die Region arbeitet.