Altbau der Eper Overbergschule wird abgerissen

Nach einer langen Diskussion hat der Gronauer Rat am Mittwochabend einen Beschluss zur Zukunft der Overbergschule in Epe gefasst. Die Entscheidung fiel letztlich recht deutlich aus.

Vor Beginn der Ratssitzung gab es eine kleine Demo in der Bürgerhalle. Schülerinnen und Schüler trugen Plakate, auf denen eine zügige Entscheidung gefordert wurde.

Der Altbau der Bernhard-Overberg-Grundschule in Epe wird abgebrochen. Das hat der Gronauer Rat am Mittwochabend nach langer Diskussion beschlossen. Letztendlich fiel die Entscheidung mit einer deutlichen Mehrheit von 30 Ja- gegen neun Nein-Stimmen bei einer Enthaltung. Vor dem Abbruch müssen die Schadstoffe „entfrachtet“ werden, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Die Verwaltung wurde beauftragt, ein entsprechendes Abbruchkonzept erstellen zu lassen.

Der Neubau soll am jetzigen Standort Kottker Esch erfolgen. Ob das neue Gebäude auf den jetzt freien Flächen entsteht oder auf den derzeit überbauten Flächen, ist noch offen.

Vor der Entscheidung hatten die Politiker intensiv über einen möglichen Erhalt des schadstoffbelasteten Schulgebäudes diskutiert. Die Gutachter Hans-Dieter Bossemeyer und Reinhold Hirsch sowie der Chemiker Dr. Gregor Luthe stellten ihre Einschätzungen dar. Keiner der drei Experten gab eine dringende Empfehlung für einen Abbruch des Gebäudes. Neben der Schadstoffbelastung spielten bei der politischen Abwägung auch pädagogische Konzepte und Kosten eine Rolle.

Ein ausführlicher Bericht folgt.