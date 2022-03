Alte Gewohnheiten überdenken

Gronau

Wer aktuell die Tankstellen in der Umgebung anfährt, sieht viele grübelnde Verkehrsteilnehmer. Deutlich über zwei Euro für einen Liter Sprit – auf Rekorde dieser Art können die meisten Autofahrer sicher gut verzichten. Die beste Möglichkeit, die Geldbörse am Zapfhahn zu schonen, besteht natürlich darin, den Zündschlüssel erst gar nicht in die Startposition zu bringen. Doch oftmals wird das Fortbewegungsmittel einfach gebraucht – Alternativen: Mangelware. Allerdings es gibt einige Maßnahmen, um notwendige Fahrten zumindest so spritschonend wie möglich zu bewältigen.

Von Martin Weßeling