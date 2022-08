Alte Sensation wird erneuert

Hallenbad erhält in der Sommerpause einen neuen Hubboden

Gronau

Wenn auch in diesen Tagen im Hallenbad nicht geschwommen wird – in einen Dornröschenschlaf fällt es trotzdem nicht. Die Sommerpause wird traditionell für Reparatur- und Wartungsarbeiten genutzt. In diesem Jahr wird zudem ein neuer Hubboden eingebaut. Und damit sind eine Reihe von Herausforderungen verbunden.

Von Guido Kratzke