Am 30. April regnet es Kamelle

Am Wochenende wäre es eigentlich in Gronau endlich wieder närrisch geworden – aber durch Corona sind die Aktivitäten abgesagt worden. Dabei ist aufgeschoben nicht aufgehoben: Ende April soll es nun Kamelle regnen.

Seit über drei Jahren ist Ralf-Udo Blöding Vorsitzender des Bürgerausschusses Karneval Gronau (BAK). In seiner gesamten Amtszeit hat er jedoch noch keinen einzigen Umzug in Gronau durchführen können. „2020 war der Sturm, 2021 Corona – wie in diesem Jahr,“ zählt er auf. Blutet einem Karnevalisten da nicht das Herz? Der Gronauer trägt es – wie sollte es anders sein – mit Humor. In diesem Fall allerdings mit Galgenhumor: „Ich bin bis September 2023 gewählt“, sagt er im Gespräch mit den WN. „Ich habe im Vorstand schon gesagt: Wenn’s im nächsten Jahr wieder in die Hose geht, dann liegt’s offenbar an mir. Dann sollen sie sich einen anderen suchen.“