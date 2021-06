Ampeln geben den Befehl zum richtigen Lüften

Die Maxime zur Luftreinheit in Corona-Zeiten lautet „Lüften, Lüften und nochmals Lüften“. Wie es um die Luftqualität bestellt ist, das zeigen ab sofort in den ersten Gronauer Sporthallen die sogenannten CO₂-Ampeln.

Am Freitag wurde mit der Montage der CO₂-Ampeln in den städtischen Sporthallen begonnen. Leuchten sie grün, so ist alles ok.

30 Exemplare von ihnen werden aktuell montiert. Der Anfang wurde am gestrigen Freitag in der Sporthalle an der Fridtjof-Nansen-Realschule sowie an der Eilermark-Grundschule gemacht. Werden in den kleineren Hallen jeweils vier Exemplare in den Ecken montiert, sind für die größeren Gebäude gleich sechs von den Geräten vorgesehen, die kontinuierlich die Luftqualität ermitteln.

„Grundsätzlich sollte beim Sport in den Hallen mit einer manuellen Lüftung durch Fenster gewährleistet sein, dass diese geöffnet sind“, erklärt Thomas Nacke, stellvertretender Fachdienstleiter für das Gebäude- und Liegenschaftsmanagement bei der Stadt Gronau. Er hat dazu das Gespräch mit den Hausmeistern gesucht, die die Information an die Nutzer der Einrichtungen weiter tragen sollen.

Dabei ist das Prinzip der Ampeln leicht zu verstehen: Leuchten sie grün ist alles ok, der Sportbetrieb kann ungehindert laufen. Verändert sich das Signal auf gelb, dann sind die Hallennutzer gefragt, aktiv zu werden. Sind noch nicht alle Fenster geöffnet, dann sollte das schleunigst erledigt werden. Denn sonst droht die Signalanlage auf Rot zu wechseln. Das bedeutet dann, dass der Sportbetrieb direkt abgebrochen werden muss und alle Nutzer die Halle zu verlassen haben – bis sie wenigstens auf Gelb zurückgesprungen ist.

Neben den bei-den Hallen, in denen die Arbeiten am Freitag auf dem Plan eines Fachunternehmens standen – vor dem Anschluss musste zunächst eine Stromversorgung für die Geräte installiert werden – müssen alle ohne maschinelle Lüftung mit den CO

In den Gronauer Sporthallen mit einer maschinellen Lüftung ist eine Ausrüstung mit den Messgeräten, die auch beispielsweise die Raumtemperatur oder die Luftfeuchtigkeit erfassen können, nicht erforderlich. „Wir haben dort seit dem 29. Oktober die eigentlich erst später anstehenden Wartungen vorgezogen“, verweist Thomas Nacke auf ein durch die Technik begründetes anderes Vorgehen. Bei der technischen Untersuchungen wurden Fachbetriebe herangezogen, so dass auch dort der gleiche Effekt wie beim konsequenten Lüften entsteht: gute Luftverhältnisse.