Amtsbewerber stellen sich vor

Ein neuer Superintendent – oder eine Superintendentin – für den Ev. Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken wird am 17. September gewählt. Es gibt zwei Kandidaten für das Amt. In der Ev. Stadtkirche haben sie sich vorgestellt.

Nach nunmehr drei Amtsperioden tritt Joachim Anicker zum Jahresende als Superintendent des Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken in den Ruhestand. Für die Neubesetzung des Amtes erreichten den Nominierungsausschuss des Kirchenkreises acht Bewerbungen. Nach eingehender Prüfung sowie persönlichen Gesprächen einigte sich der Ausschuss darauf, die beiden Kandidaten Susanne Falcke und Oliver Günther in das finale Rennen um die Nachfolge des jetzigen Amtsinhabers zu schicken.

Insgesamt rund 80 Teilnehmer

Im Rahmen eines synodalen Abends bestand am Freitag die Möglichkeit, die beiden Kandidaten persönlich kennenzulernen und die Beweggründe ihrer Bewerbung zu hinterfragen. In einer kurzen Begrüßung konnte Pfarrer Uwe Riese als Vorsitzender des Nominierungsausschusses dann neben rund 35 anwesenden Gästen auch weitere 45 Teilnehmer im digitalen Chat begrüßen.

Bedeutung des Amtes

Die Anmoderation übernahm Marvin Mensing als Mitglied des Nominierungsausschusses, der die beiden Bewerber um eine kurze persönliche Vorstellung bat und die Frage stellte, was das Amt des Superintendenten für diese bedeute. Oliver Günther hatte hierzu für den Einstieg die Figur einer Giraffe mitgebracht, an der er die beiden Aspekte der theologischen Relevanz, aber auch menschlichen Bodenständigkeit skizzierte. Susanne Falcke spiegelte ihre Gedanken an einem magischen Drehkreuz, dessen zwei Hölzer sich nur durch die Fliehkraft lösen lassen. Für sie wäre neben der bisherigen Optimierung kirchlicher Organisationen künftig auch eine inhaltliche Erneuerung der zahlreichen Aufgabenfelder wichtig.

Die Kandidaten Foto: Susanne Falcke ist 46 Jahre alt und seit 2011 Pfarrerin in der Evangelischen Kirchengemeinde Dülmen. Die gebürtige Recklinghäuserin studierte Theologie in Münster und Berlin und kam 2008 als Pfarrerin nach Dülmen, wo sie 2011 auf die erste Pfarrstelle gewählt wurde. Dort engagiert sie sich u.a. in der Ökumenische Flüchtlingsinitiative Dülmen (ÖFID). Susanne Falcke ist verheiratet und hat drei Töchter.,Oliver Günther ist 47 Jahre alt und seit 2015 Pfarrer der Reformierten Kirchengemeinde Oberholzklau im Kirchenkreis Siegen. Im westfälischen Halle geboren, studierte er Theologie in Münster und absolvierte anschließend sein Vikariat sowie den Probedienst im Kirchenkreis Siegen. Danach war er u.a. Pfarrer in den beiden Kirchengemeinden Gelsenkirchen-Schalke und Feudingen. Oliver Günther ist verheiratet und hat zwei Töchter. ...

Die weitere Moderation des Abends übernahm der Journalist und Pädagoge Martin Fahlbusch. In einem bunten Mix stellte er Fragen zu aktuellen Themen wie Volkskirche und Kirchenaustritte, Flüchtlingspolitik, Umweltschutz, sexuelle Gewalt sowie das Miteinander von Kirche und Politik. In ihren Antworten gingen die beiden Bewerber auf die Fragen ein, betonten aber übereinstimmend, dass es für viele Probleme keine Patentrezepte gebe. So sei der Rückgang der Kirchenmitglieder nur zum Teil beeinflussbar, da die Zahlen auch dem demografischen Wandel unterliegen. Die Kirche müsse wieder mehr Gehör in der Politik und Gesellschaft finden, aber auch an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit arbeiten, meinten beide übereinstimmend.

Im zweiten Teil der Fragerunde gingen die Bewerber auf Fragen einzelner Teilnehmer ein, die Probleme bei der Jugendarbeit im weitläufigen Raum des Kirchenkreises beinhalteten. Trotz unterschiedlicher Ansätze sahen beide professionelles Fundraising bei bestimmten Projekten als hilfreich an.

Basis für Wahlentscheidung

Am Ende des rund 90-minütigen Fragenmarathons hatten die Teilnehmer des synodalen Abends einen umfassenden Gesamteindruck von den beiden Bewerbern für ihre Entscheidungsfindung erhalten.

Die eigentliche Wahl des Nachfolgers/der Nachfolgerin für den bisherigen Superintendenten Joachim Anicker findet am 17. September in der Großen Kirche in Steinfurt-Burgsteinfurt statt. Dort kommen dann rund 100 Delegierte des Kirchenparlaments zu einer Wahl-Synode zusammen, um einen der beiden vorgestellten Bewerber für eine Amtszeit von zunächst acht Jahren zu wählen.