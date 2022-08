Erst musste das Konzert coronabedingt verschoben werden. Jetzt hat es durch den Krieg gegen die Ukraine eine zusätzliche Aktualität erhalten: „An die Freiheit“ ist der Titel des Konzerts, das Mitte September in der Ev. Stadtkirche aufgeführt wird. Im Mittelpunkt steht das Werk von Beethoven.

Konzert in der Ev. Stadtkirche

Das SOM und die Städtischen Musikvereine Gronau und Rheine geben am 17. September ein Konzert in der Ev. Stadtkirche.

Das Symphonieorchester Rheine ist einmal mehr zu Gast in Gronau. Am 17. September (Samstag) konzertiert das Orchester gemeinsam mit den Chören der Musikvereine Gronau und Rheine um 19.30 Uhr in der Ev. Stadtkirche.

Das Konzert „An die Freiheit“, 250 Jahre Ludwig von Beethoven, war eigentlich schon im Coronajahr 2020 geplant. Nun, im Schatten der fürchterlichen Ereignisse in der Ukraine, bekommt das Konzert des Symphonieorchesters Rheine eine zusätzliche Aktualität und setzt einen ganz besonderen Akzent zum diesjährigen Stadtfest, heißt es in einer Ankündigung.

Musikalisches Ausrufezeichen Beethovens

Beethoven, von den Freiheitskämpfen zu Beginn des 19. Jahrhunderts angesteckt und getrieben, ist gleich begeistert vom Kompositionsauftrag zur Schauspielmusik zu J. W. von Goethes Drama „ Egmont“ und setzt damit auf dem Höhepunkt seiner Karriere ein unüberhörbares musikalischen Ausrufezeichen.

Das eindrucksvolle Werk steht als konzertante Aufführung für Sopran, Sprecher und Orchester im Zentrum des etwa einstündigen Konzertes. Als Sopranistin konnte erneut die Niederländerin Fenna Ograjensek engagiert werden, die mit dem Symphonieorchester Rheine im vergangenen Jahr mit dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns eindrucksvoll debütierte. Als Sprecher auf der Bühne steht der Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher Sascha von Zambelly.

Freiheitsmusik aus kriegerischen Tagen

Eröffnet wird das Konzert mit einer ganz anderen Freiheitsmusik: „Finlandia“, die sinfonische Dichtung von Jean Sibelius, komponiert zu Zeiten des Unabhängigkeitskampfes während des russisch-schwedischen Krieges und bis heute heimliche Nationalhymne des finnischen Volkes.

Orchester und Dirigent Luis Andrade freuen sich über die musikalische Unterstützung durch die Chöre der Musikvereine Rheine und Gronau. Eintrittskarten für 15 (Schüler und Studierende zwölf) Euro sind über den Touristikservice, die Homepage des Orchesters (symphonieorchester-rheine.de) sowie online über eventim.de erhältlich.