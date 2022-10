Andenken an drei mutige Frauen

Am 1. Oktober ehrte der Bürgermeister der Stadt Gronau bei der Verlegung dreier weiterer Stolpersteine drei mutige Frauen aus Gronau, die in der Zeit der faschistischen Diktatur zwischen 1933 und 1945 als Widerstandskämpferinnen für die Rote Hilfe aktiv waren.

Stolpersteine erinnern an Widerstandskämpferinnen

„An einer der vielbefahrensten Straßen unserer Stadt einmal Stille zu halten und das Herz an die Erinnerung zu hängen“, so der Bürgermeister in seinem Grußwort, sei nicht selbstverständlich. Weiter sagte er: „Es ist kein Muss, sich mit Erinnerung zu beschäftigen.“