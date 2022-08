„Anders als ich es erwartet habe“

Am Abschlusstag stellten die Jugendgipfel-Teilnehmer ihre Ergebnisse in der Staatskanzlei in Düsseldorf vor. Zu ihnen gehörte die Gronauerin Carlotta Haben (vorne links).

Wenn in der Politik zu einem Gipfel eingeladen wird, dann klingt immer leicht die Erwartungshaltung mit, das da am Ende etwas Großes herauskommt. Die Gronauer Abiturientin Carlotta Haben nahm als einzige Teilnehmerin aus dem Münsterland (die WN berichteten) in der vergangenen Woche am 20. Internationaler Jugendgipfel im Regionalen Weimarer Dreieck teil – und ihr Fazit entspricht dem vieler anderer Gipfel.