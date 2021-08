André Pawlowski zieht sich aus Gemeindeverbandsvorstand zurück

Der stellvertretende Gemeindeverbandssprecher der AfD Gronau-Ahaus, André Pawlowski, ist von seinem Amt zurückgetreten. Das teilte er am Dienstag per E-Mail mit.

Er ziehe aus dem „Handeln von Kreissprecher Dr. Michael Espendiller und Gemeindeverbandssprecher Wolfgang Kolditz“ seine Konsequenzen und trete zurück. Pawlowski ist für die AfD auch im Gronauer Ratvertreten; Espendiller sitzt für die AfD im Bundestag.

Pawlowski schrieb: „Die schon seit Monaten andauernden Eskapaden und die dadurch entstandenen Einschnitte der satzungsgemäßen Rechte“ hätten ihn „zu dieser Entscheidung kommen“ lassen. Mit ihm würden zwei weitere Beisitzer des Gemeindeverbands zurücktreten, hieß es am Dienstag. So verbleibe Wolfgang Kolditz als alleiniges Vorstandsmitglied.

Weiterhin Mitglied im Gronauer Rat

Pawlowski monierte auf telefonische Nachfrage, dass „der Vorstand fortlaufend Kompetenzen überschritten“ habe; so kürzlich bei der „Mahnwache“ in Vreden, die als „Infostand“ deklariert worden war. Der Gronauer gestern: „Ich hätte mich an die Satzung gehalten.“ Er werde weiterhin stellvertretender Sprecher der AfD im Kreis Borken und Gronauer Ratsmitglied bleiben, teilte er ergänzend mit.Nach seinen Angaben gehören „zwölf bis 15 Mitglieder“ zum Gemeindeverband, der die Region Gronau/Ahaus umfasst, davon wohnten drei AfD-Mitglieder in Ahaus.

Wolfgang Kolditz war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht erreichbar.