Angebot für werdende Eltern

Informationen rund um die Geburt erhalten werdende Eltern in der ersten Märzwoche von sechs Fachfrauen. Dabei geht es auch um Fragen, wie aus einem Paar eine Familie wird und wie die Eltern eines neugeborenen Kindes mit den Themen Sexualität und Verhütung umgehen sollten.

Diese Fachfrauen mischen bei der digitalen Woche rund um die Geburt mit: (v.l.) Anna Volmer (Hebamme), Judith Tasche (Hebamme), Diana Ricker (pädagogische Mitarbeiterin, FBS), Christin Bußjan und Ulli Terhaar (Schwangerenberatungsstelle SkF) und Dr. Senait Berhane (Oberärztin am St.-Antonius-Hospital).

Die „Digitale Woche rund um die Geburt“ feiert vom 3. bis 10. März Premiere – und ist eigentlich doch eine alte Bekannte. Die Organisatorinnen des Tages rund um die Geburt, der schon seit vielen Jahren bei der Familienbildungsstätte (FBS) auf dem Programm steht, haben nämlich das bewährte Tagesprogramm in ein Wochenprogramm umgeplant.

„Im vergangenen Jahr haben wir den Tag rund um die Geburt erst verschoben und dann ist er wegen Corona doch noch ausgefallen. Wir möchten den Schwangeren aber etwas anbieten, deshalb haben wir uns für die digitale Variante entschieden“, erklärt Diana Ricker, pädagogische Mitarbeiterin der FBS.

Das Programm:

3. März (Donnerstag): Dr. Senait Berhane (Oberärztin im St.-Antonius-Hospital): „Rund um die Geburt“. Sie erklärt unter anderem, wann die Gebärenden ins Krankenhaus gehen sollten, was im Kreißsaal im OP (bei einem Kaiserschnitt) und im Wochenbett passiert. Außerdem geht sie auf die aktuellen Corona-Regeln ein.

7. März (Montag): Ulli Terhaar und Christin Bußjan (Schwangerenberatungsstelle SkF): „Die erste Zeit zu dritt“. Dabei geht es um die Herausforderung, mit dem neugeborenen Kind eine Familie zu werden und trotzdem auch ein Paar zu bleiben.

8. März (Dienstag): Kirsten Radau (Schwangerenberatungsstelle Diakonie): „Sexualität und Verhütung nach der Geburt“ – ein wichtiges Thema, das erfahrungsgemäß aber immer noch ein bisschen in der Tabu-Ecke steht.

9. März (Mittwoch): Judith Tasche (Hebamme und Heilpraktikern): „Stillen oder Flasche? – Gesunde Ernährung von Anfang an.“ „Ich werde beides beleuchten“, sagt Tasche. Die Hauptsache sei, dass die Entscheidung für das eine oder das andere die Familie nicht aus der Balance bringt.

10. März (Donnerstag): Anna Volmer (Hebamme): „Ablauf einer natürlichen Geburt“. Volmer will verschiedene Geburtspositionen vorstellen, aber auch erklären, was mit in die Kreißsaaltasche gehört.

Einige Vorteile

Das neue Format bietet einige Vorteile: Während sich die Teilnehmenden beim Tag einzelne Workshops aussuchen mussten, können sie nun an allen Veranstaltungen teilnehmen. Außerdem müssen sie weder ihre Wohnung verlassen noch eine Kinderbetreuung organisieren, falls es nicht ihre erste Geburt ist. Auch müssen sich die werdenden Eltern nicht darum sorgen, sich bei einer Präsenzveranstaltung kurz vor der Geburt noch mit dem Corona-Virus zu infizieren. Das könnte insbesondere für die werdenden Väter fatal sein, denn dann dürften sie bei der Geburt nicht dabei sein.

Die Organisatorinnen verhehlen aber auch nicht, dass der Austausch per Videoschaltung auch Nachteile hat: „Das Zwischenmenschliche fehlt schon“, sagt Judith Tasche. Und Diana Ricker betont: „Die persönliche Begegnung ist uns eine Herzensangelegenheit, davon leben wir alle in unseren Berufen.“

Anmeldung über die FBS

Die Frauen sind – wie viele andere auch – coronamüde und hoffen deshalb darauf, dass die Pandemie bald überstanden ist. Wer an einer (oder mehreren) der Veranstaltungen teilnehmen möchte, muss sich über die Internetseite der FBS anmelden und erhält dann einen Link mit den Zugangsdaten zur jeweiligen Zoom-Konferenz sowie gegebenenfalls Informationsmaterial per E-Mail. Die Teilnahme ist kostenlos. Die FBS veranstaltet den Tag – beziehungsweise jetzt die Woche – gemeinsam mit der Diakonie sowie dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF, Dekanate Ahaus und Vreden) und in Zusammenarbeit mit den freien Hebammen und dem St.-Antonius-Hospital.