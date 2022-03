Angeklagte war um keine Ausrede verlegen

Gronau/Tecklenburg

Ein Fall von schwerem gemeinschaftlich begangenen Betrugs beschäftigte das Amtsgericht in Tecklenburg am Freitag. Angeklagt war eine 24-jährige Frau aus Gronau. Zusammen mit einem Komplizen soll sie im Januar 2019 einen damals in Lengerich wohnhaften Mann um 7172,28 Euro betrogen haben. Ihren abenteuerlichen Ausführungen vor Gericht mochte der Richter keinen Glauben schenken.

Von Gernot Gierschner