Angeklagter schlug Angebot auf Zeugenschutzprogramm aus

Prozess wegen des Mordanschlags auf Anwalt in Gronau

Gronau/Almelo

Der Prozess gegen zwei mutmaßliche Täter, die im November 2019 in Gronau auf einen niederländischen Rechtsanwalt geschossen haben sollen, wurde am Dienstag in Almelo eröffnet. Sie bestreiten die Tat.

-mb-