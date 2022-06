Anna Beune feiert ihren 100. Geburtstag

Gronau/Epe

Anna Beune ist der lebende Beweis, dass Grenzen – wenn auch nicht immer einfach – überwunden werden können. Als halbe Niederländerin wuchs sie in Gronau auf, musste nach dem Zweiten Weltkrieg zeitweise in Amersfoort leben, flüchtete zurück nach Gronau, zog für viele Jahre nach Münster und wohnt schon wieder etliche Jahre in Epe.

-guk-