Antifaschismus Thema

„Wer gegen die Nazis kämpft, der kann sich auf den Staat überhaupt nicht verlassen.“ Esther Bejarano – Schriftstellerin, Musikerin, Shoa-Überlebende und Antifaschistin – verstarb vergangenen Samstag im Alter von 96 Jahren. In ihren Augen liegt es an uns, der Zivilgesellschaft, dass der Spruch „Nie wieder Faschismus!“ nicht bloß eine leere Worthülle bleibt. Haben wir aus der Geschichte gelernt? Was hat Bejaranos Wirken mit den Entwicklungen in NRW und der geplanten Verschärfung des Versammlungsgesetzes zu tun? Diese Fragen thematisiert das Oasefeuer am heutigen Freitag um 19 Uhr am Ende der Dinkel­straße links. Bei Brot und Wein sind alle eingeladen, nach einem kurzen Vortrag ihre Gedanken auszutauschen.