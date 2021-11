Antisemitismus leider noch aktuell

Schülerinnen und Schüler der Euregio-Gesamtschule Epe trugen vormittags in Epe ihre Gedanken zum Gedenktag bei und legten einen Kranz nieder. Ähnlich war das Programm am Abend auf dem Kurt-Schumacher-Platz in Gronau.

Die Gräuel liegen über 80 Jahre zurück. Aber auch das Gedenken in Gronau und Epe hat schon eine über 50-jährige Tradition. Das betonte Anne Terglane-Fuhrer von der Euregio-VHS. Sie moderierte die Gedenkveranstaltungen zu den Novemberpogromen von 1938. Die Allermeisten, die daran am Dienstag teilnahmen – es waren knapp 60 Menschen in Epe und etwas mehr in Gronau – waren noch nicht mal geboren, als die Judenverfolgung im nationalsozialistischen Deutschland als offener Terror gegen Nachbarn und Mitbürger aufblitzte.

Die Frage, warum das Gedenken nach so vielen Jahren immer noch unverzichtbar ist, beantworteten in ihren Redebeiträgen am Vormittag an der Alten Synagoge in Epe Schülerinnen und Schüler der Euregio-Gesamtschule Epe, der stellvertretende Bürgermeister Ludger Hönerlage und Alois Diekmann vom Förderkreis Alte Synagoge und als ehemaliger Leiter der Anne-Frank-Schule: weil das Unvorstellbare sich nicht irgendwo abgespielt hat, sondern mitten in Epe und Gronau (Hönerlage), weil Fremdenhass und Antisemitismus leider auch aktuelle Themen sind (Schüler), weil wir Menschen sind und zusammenstehen sollten (Schülerin), weil Erinnerung wichtig ist, um in der Zukunft vorzubeugen (Schülerin), weil auch heute manche Veranstaltung in Synagogen in Deutschland nur unter Polizeischutz möglich ist (Diekmann).

Bei der Gedenkveranstaltung am frühen Abend in Gronau griff Bürgermeister Rainer Doetkotte in seiner Rede spontan ein aktuelles Beispiel auf: Während sich die Teilnehmenden am Alten Rathausturm sammelten, habe ihn ein Bürger angesprochen: „Was macht ihr hier, was wollt ihr hier? Wir brauchen kein Erinnern mehr!“, hatte dieser gesagt. „Das Gegenteil ist der Fall“, stellte der Bürgermeister dieser Aussage entgegen und bezeichnete die Opfer von damals als „Menschen wie du und ich“.

„ »Wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch mal passiert.« “ Schülerinnen und Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule

Schülerinnen und Schüler der Fridtjof-Nansen-Realschule zeichneten die historischen Ereignisse von 1938 nach. Ihr Fazit: „Das alles dürfen wir nicht vergessen, um aus den Fehlern lernen zu können. Wir haben die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht noch mal passiert.“

Ihre Schulleiterin, Andrea Preuß, spannte den Bogen des Erinnerns noch ein bisschen weiter. Sie ging auf den für Deutsche schicksalhaften 9. November ein. Benannte negative Ereignisse wie die Pogrome 1938, den Hitlerputsch 1923 oder die Hinrichtung Robert Blums, einem Demokraten der sogenannten Märzrevolution. Aber auch positive Ereignisse wie die Ausrufung der (Weimarer) Republik 1918 und den Fall der Berliner Mauer 1989 erwähnte sie und schlussfolgerte, es brauche eine umfassende Erinnerungskultur. Nicht nur in der Schule solle jungen Menschen diese vermittelt werden, sondern von einer gemeinsam erziehenden Stadtgesellschaft.

Einen starken Beitrag leisteten auch Abiturientinnen und Abiturienten des Werner-von-Siemens-Gymnasiums. „Stellen Sie sich das mal vor: Jeder hier Anwesende darf von jetzt an mit ihnen machen, was er will . . .“, leitete eine Schülerin den Redebeitrag ein und skizzierte dann, wie total schutz- und hilflos Menschen in dieser Situation sind. Unvorstellbar? Für Millionen jüdischer Menschen vor 80 Jahren grausame Realität. „Und was hat das jetzt mit uns zu tun?“, fragte die Schülerin rhetorisch. Die Antwort lieferten aktuelle Schlagzeilen aus der Tagesschau, die 2021 vielfach über Antisemitismus und antisemitische Gewalt in Deutschland berichtete.

Den Abschluss bildete wiederum Alois Diekmann. Er zitierte unter anderem aus der Tubantia vom 10. November 1938. Ein Hinweis darauf, wie wichtig auch eine freie Presse für die Demokratie ist.