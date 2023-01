Anton ist nicht gleich Antonius

Georg Frieler ist nicht nur mit Begeisterung Heimatkundler. Auch die Plattdeutsche Sprache hat es ihm angetan. Er hat sich die Situation auf dem neu gestalteten Platz vor der St.-Antonius-Kirche genau unter die Lupe genommen und sich so seine Gedanken dazu in Mundart gemacht.

Georg Frieler ist nicht nur mit Begeisterung Heimatkundler. Auch die Plattdeutsche Sprache hat es ihm angetan. Er hat sich die Situation auf dem neu gestalteten Platz vor der St.-Antonius-Kirche genau unter die Lupe genommen und sich so seine Gedanken dazu in Mundart gemacht:

Nao stäät Töns wier an Kiärkplass. Män wo is sien Schwien bliäwen? Jaohrenlang häbbt de biäden, bi Wind un Wiär, up’n Kiärkplass staorn. Ok Corona häw Anton üöwerstaorn. Dann küömen de Baulö un Töns met sin Schwien mossen för’n paar Maont in Quarantäne.

No stäät Antönken wier up‘n näijgemaakten, ollen Kiärkplass aone sien Schwien. He luurt un luurt nao alle Kanten, män dat Schwien is nich to siärn.

Wat is passiärt? Et giw Löde de määnt Pastor haw dat fette Schwien v’kofft üm Giäld för n‘Kiärkplass bineen to kriegen? N’Holländer häw mi de anner Dage fraogt of ussen Börgermeester dat Schwien gudd betallt kriägen häw.

Nä, alls v’kehrt. Ick kann ur daor wiede helpen. Dat Schwien is schlacht wuorden. Daor för ist dat „Antonius Schwien“ doch daor. Fröer, et Anton noch et Paoter üöwer de Dörpe tröök lööt he in de rieken Kiärspels n‘Schwien anfuorn.

Dat Antonius-Schwien. Dat kriäg n’Glöcksken üm Hals üm dat man et harut kännen konn. Darüm häw usse Töns ock n‘ Bimmel in de Hannd. Winterdags wörde dat Schwien schlacht un an de Armen v’deelt. Dat was saowat et van Daage de Taofel.

Ok in de Gronouwe wör alle Jaohren n’Antoniusschwien in’n Duwentuorn an‘n Schloßplass mäst. Winterdag wör dat Schwien schlacht un an de Lö v’deelt de dat heele Jaor känn Flees kriägen hadden. Üm dat de Gronauer alltiet n’gudde Siet met dänn Schwienetönns hadden wör ock de Gronauer Kiärk no em nöömt. „Anton der Ensiedler und Bettelmönch“. Nich to v’wesseln met Anton van Padua dänn Klüngeltönns. Da wass dänn Eepsken de se de Kiärk afbruoken häbbt. To dänn biädd man wänn man wat v’laorn häw.

Et giw Gronauer de v’wessel de biäden un biäd to ussen Schwientöns un wünnert sick dann dat se nicks nich wier find. De häbbt känne Ahnung van de Hilligen. Wi häbbt fröe an dänn Kiärktuorn van‘n Klüngeltönns wunnt und bint nao dänn Kiärkturn van’n Schwienetönns trocken.

Met twee Antönkes bi wi in‘t Liäwen no gudd bedacht. Blaos wi müet siärn dat Anton n’Schwien wier krigg. Un wennt blaos saon kleen Farken is. Dat krieg wi dann üöwer n‘Summer wall wier graot un fett bäs Wiehnachten.