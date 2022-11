Chefarzt und Ärztlicher Direktor Dr. Jürgen Wigger gibt Staffelstab weiter

Gronau

Am 1. Dezember 2000 trat Dr. med. Jürgen Wigger den Chefarztposten in der Allgemeinchirurgie am St.-Antonius-Hospital an. Mehr als 12.000 Operationen hat er in dieser Zeit durchgeführt und an zahlreichen Neuerungen wie beispielsweise die Einführung robotischer Operationen und die Ernennung zum Akademischen Lehrkrankenhaus der Uni Münster mitgewirkt. Jetzt übergibt der 66-jährige Mediziner den Staffelstab an Dr. Elmar Wand, der als Oberarzt lange Jahre ein erfolgreiches Team mit ihm gebildet hat. Gleichermaßen gilt dies für die Stelle des Ärztlichen Direktors, die der gebürtige Gronauer seit 2006 ebenfalls am „Anton“ innehatte. Seine Nachfolger in dieser Position sind Frauke Sonntag und Dr. Thomas Glosemeyer-Alhoff. Aus Anlass seines bevorstehenden Wechsels in den Ruhestand hielt die Redaktion mit Wigger Rückschau und befragte ihn zu aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen.