Antrag abgelehnt

Sachkundige Bürgerinnen und Bürger und Einwohnerinnen und Einwohner erhalten für ihre Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzung ein Sitzungsgeld. Die Anzahl der Sitzungen, für die dieses Geld gezahlt wird, ist aber begrenzt, und zwar auf 15 pro Jahr. Das wollte die Fraktion GAL/Die Linke ändern.

„Wir haben pro Jahr 36 Sitzungen“, begründete Marita Wagner den Antrag am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss, die Anzahl der zu berücksichtigenden Sitzungen auf 25 zu erhöhen. „Der Aufwand ist hoch. Allein die Vorbereitungen für den Mobilitäts-, Umwelt- und Klimaschutzausschuss haben zwei Stunden gedauert“, gab sie ein Beispiel. Das ehrenamtliche Engagement solle entsprechend honoriert werden, auch um einen Anreiz zu bieten, sich zu engagieren. „Die Ratsmitglieder bekommen dadurch ja keinen Cent mehr. Die erhalten ja ihre Pauschale“, so Wagner. Die Verwaltung hatte dagegen argumentiert, dass der Betrag des Sitzungsgelds zu Beginn des Jahres 2020 von 27,30 auf 45 Euro erhöht worden sei. Was im Endeffekt eine vergleichbare Aufwandsentschädigung bewirke wie die von Wagner beantragte.

„ »Es geht schließlich um Steuergeld.« “ Gaby Drees (Bündnis 90/Die Grünen)

Während Norbert Ricking (SPD) die Begründung der Verwaltung nicht stichhaltig fand, meinte Ulrich Doetkotte (FDP), dass die Anfang des Jahres erfolgte Anpassung ausreiche. „Mit 15 bis 20 Sitzungen kommt man klar“, gab er seine Einschätzung wieder. Gaby Drees (Bündnis 90/Die Grünen) gab zu bedenken, dass die Erhöhung einer Zahlung für politisch Tätige immer einen Beigeschmack habe. „Es geht schließlich um Steuergeld.“

Auch Jörg von Borczys­kowski wollte dem GAL-Linke-Antrag nicht folgen. Die UWG lehne Steuererhöhungen ab. „Insofern wäre es kontraproduktiv, wenn wir uns als Fraktionen bedienen würden.“

Erich Schwartze (WEG) stellte infrage, ob politisches Engagement von der Höhe des Sitzungsgelds abhängig sei. Die WEG gehe bei ihrer Arbeit auch anders vor: „Wir treffen uns in Arbeitskreisen, deren Ergebnisse in Fraktionssitzungen einfließen.“

„Momentan ist der Sitzungsturnus extrem hoch“, gab Sven Gabbe (CDU) Marita Wagner recht. Dennoch wolle er die Entwicklung der aktuellen Ratsperiode abwarten. Der Antrag von GAL/Die Linke wurde mehrheitlich abgelehnt.