Antworten auf alle offenen Fragen

Wie geht es weiter mit den beiden belasteten Grundschulen in Gronau und Epe? Geht es nach Gregor Luthe, so ist ein Abriss nicht erforderlich. Um Interessierten die Möglichkeit zu geben, selber Fragen zu stellen, lädt er kurzfristig zu einem Infoabend am Donnerstag ein.

Nach den Bodensanierung wurden die Klassenräume in der Bernhard-Overberg-Schule wieder mit dem alten Mobiliar ausgestattet – und damit mit belastetem Material.

Ist die Bernhard-Overberg-Schule in Epe in ihrem Bestand zu retten? Kann auch die Buterland-Schule trotz der festgestellten Belastungen in ihrem Baubestand erhalten bleiben?

Geht es nach Prof. Dr. Gregor Luthe, so lautet die Antwort in beiden Fällen „ja“. Und damit schätzt er die Situation deutlich anders ein als die Stadtverwaltung und auch Teile der Politik, in denen bereits intensiv gestritten wurde.

Verständlich erklären

Wie Luthe seine Position begründet, darüber möchte er nicht nur die betroffenen Eltern der Schüler – dazu zählt er sich auch selbst – sondern alle Interessierten am Donnerstagabend ab 19 Uhr im Forum des Wirtschaftszentrums (WZG) an der Fabrikstraße 3 in Gronau informieren.

Der Wissenschaftler hat mit einem Sanierungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Stadt Erfahrungen sammeln können, die er den Teilnehmern ebenso wie die vorliegenden Messdaten nicht nur vorstellen, sondern auch erklären möchte. „Ich werde alle Fragen dazu beantworten“, verspricht der Wissenschaftler. „Und zwar so, dass die Zuhörer die Inhalte auch verstehen.“