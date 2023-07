Was sagt „ChatGPT“ zu berühmten Gronauern?

Es ist eine simple Frage an das Programm „ChatGPT“, das auf künstlicher Intelligenz beruht. Wer ist der berühmteste Gronauer? Das könnten auch Schüler für ein Referat fragen. Doch eine Falschinformation jagt die andere. Das offenbart viel über das Programm.

Seit rund einem halben Jahr ist sie in aller Munde – zumindest bei denjenigen, die sich als internetaffin einstufen und das sind ja mittlerweile die allermeisten: Mit der auf Künstlicher Intelligenz (KI) aufbauenden Software „ChatGPT“, installiert auf dem Smartphone als App oder browsergestützt auf dem Tablett oder Desktop-PC, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten der Informationsgewinnung und der Erstellung von Texten. Eine Trauerrede gestalten oder einen Aufsatz erstellen – all das soll die „KI“ können, versprechen die Entwickler. Sogar bei der Bearbeitung von Abi-Aufgaben und im Wissenschaftsbetrieb an Hochschulen soll die Software – unerlaubterweise – schon erfolgreich eingesetzt worden sein.